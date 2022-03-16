В Госдуме рассказали о мерах поддержки туристической отрасли

«Нужно говорить о том, что мы будем перестраиваться, сама инфраструктура в регионах на местах будет требовать серьезной перезагрузки. Меры, которые сегодня разрабатываются правительством вместе с комитетом Госдумы, - НДС, кешбэк, который распространяется также и на круизные маршруты. Это сразу серьезная мотивация, но не все об этом знают. Время предстоит интересное, которое потребует серьезной мобилизации сферы туризма. 11 марта в первом чтении был принят законопроект о том, что гостиный бизнес освобождается на пять лет от НДС. 22 марта планируется второе чтение. Что касается, кешбэка, он стартовал, в том числе, детский», - отметила она.

В этом году популярны будут не только традиционные направления отдыха в России, туристам предложат новые форматы экспедиций, заявил основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН.