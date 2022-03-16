В компании «Мостурфлот» заявили о проблеме с запчастями для теплоходов
Светлана Гончарова отметила, что на 2022 год все теплоходы готовы для перевозки пассажиров, но в будущем потребуется искать замену импортным запчастям.
В туристической отрасли могут возникнуть проблемы из-за ограничений поставок запчастей для теплоходов, заявила заместитель генерального директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.
«У нас очень велик процент возвратных туристов, людям нравится такой вид отдыха. В этом году есть туристы, которые будут отмечать 30 лет путешествия с нами. Есть люди, которые берут по 11 круизов. Но есть и приток новых туристов. На сегодня на 2022 год новых туристов мы отмечаем больше 60%. Наша компания перевозила в лучшие времена около 30 тысяч человек, в прошлом году мы перевезли 25 тысяч человек – только россиян. В этом году надеемся перевезти больше людей. У нас намерения в рост, теплоходы уже все подготовлены, но есть трудности с запчастями, которые импортные. Сейчас в эту навигацию все теплоходы подготовлены, но на будущее – это вопрос», - рассказала она.
Гостиничный бизнес старается не повышать цены, которые закладываются в стоимость туров, заявил основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН ранее.
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