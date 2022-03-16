Организатор туров: Гостиницы постараются не менять цены

Генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов отметил, что многие партнеры готовы фиксировать цены. 

Гостиничный бизнес старается не повышать цены, которые закладываются в стоимость туров, заявил основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН.

В Госдуме рассказали о мерах поддержки туристической отрасли

«Пока мы фиксируем все цены на туристические продукты, с туроператорами находимся в тесном контакте. Многие стараются и подтверждают вне зависимости от того, какие изменения происходят на гостиничном уровне, сохранить это цены. К сожалению, не всегда гостиницы готовы поддержать такой оптимизм. Некоторые говорят, что они пока не могут дать определенного ответа. Это неопределенность зачастую не позволяет называть фиксированную стоимость», - отметил он.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в пресс-центре НСН рассказала о мерах поддержки государства туристической отрасли.

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Фото: https://flickr.com
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