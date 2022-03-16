«Чайлдфри отдых»: Организатор о новых круизах по рекам России
Светлана Гончарова в пресс-центре НСН рассказала о новых круизах по рекам России, которые будут доступны уже в 2022 году.
Заместитель генерального директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре НСН анонсировала новые форматы круизов, которые станут доступны для россиян уже в этом году.
«Навигация откроется как обычно в конце апреля на майские праздники, продлится до октября. Туристы смогут отправиться в путешествие в привычные сроки. Направлений у нас очень много – от двух до 25 дней. Разнообразных маршрутов насчитывается более 100. Очень много у нас отдыхает семей с детьми, иногда детей на теплоходе достаточно много, с ними занимаются на теплоходе специальные люди. Мы подготовили новинки. В этом году мы еще предлагаем впервые новый формат отдыха – чайлдфри. На этом теплоходе будут только взрослые люди, это будет площадка для тех людей, которые хотят релаксировать. Будут экскурсии, концерты, вся программа сохранится. Еще одна новинка – круизы по Ладожским шхерам, впервые наш теплоход сможет показать нашим туристам необыкновенные красоты, круче, чем Норвежские фьорды. Также есть новый вариант отдыха – сценическое плавание», - рассказала она.
В этом году популярны будут не только традиционные направления отдыха в России, туристам предложат новые форматы экспедиций, заявил основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН.
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