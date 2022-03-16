Россиянам подсказали, как путешествовать без риска

«У очень многих туристов поменялись планы, мы делаем возврат при необходимости, компенсируем все затраты. В пандемию была такая мера как страхование, сейчас пока страховые компании не предложили продукт. Сейчас главной гарантией было бы планировать путешествие именно по России. Если планируете путешествия на железнодорожном транспорте, выбирайте территории, которые находятся на небольшом удалении от Москвы. Те, кто посмелее, давайте думать про самолеты», - отметил он для "Радиоточки НСН".

В туристической отрасли могут возникнуть проблемы из-за ограничений поставок запчастей для теплоходов, заявила заместитель генерального директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре НСН ранее.

