25.05.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «За стенами хосписов: почему объемы помощи снижаются?»

На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что российские хосписы закрывают часть программ помощи из-за сложностей с поставками лекарств, медизделий и роста цен на них. В особенно сложном положении оказались хосписы, не имеющие госфинансирования.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лишь 14% пациентов, нуждающихся в паллиативной медпомощи по всему миру, получают ее. По словам представителей благотворительных фондов, рост цен на средства ухода и гигиены, специализированное питание и медицинские расходники уже составил от 20% до 100%. Эксперты утверждают, что не стоит ожидать сокращений в потребности помощи, так как из-за сложностей с логистикой, скачков курса валют, ухода иностранных производителей с рынка проблемы будут только расти. Однако в Минздраве заявили, что зависимость от импортных препаратов некритична. Большинство важнейших для оказания паллиативной помощи лекарственных препаратов, производятся на территории России в необходимом объеме, заявили в ведомстве.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как сегодня снизились объемы оказания помощи паллиативным пациентам?

В связи с чем взялась нехватка лекарств?

Какие препараты и медизделия для онкобольных Россия не сможет импортозаместить?

Снизилось ли число пожертвований в благотворительные фонды?

С какими проблемами сегодня столкнулись хосписы?

Участники пресс-конференции:

Президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй" Ирина Боровова;

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», член правления Международной благотворительной общественной организациии «Справедливая помощь Доктора Лизы» Семен Гальперин.





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

