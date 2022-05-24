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За стенами хосписов: почему объемы помощи снижаются?

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Начало конференции

11:00

25 мая 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

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+7 495 925-04-49

25.05.2022 состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с негосударственными хосписами.

25.05.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «За стенами хосписов: почему объемы помощи снижаются?»

На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что российские хосписы закрывают часть программ помощи из-за сложностей с поставками лекарств, медизделий и роста цен на них. В особенно сложном положении оказались хосписы, не имеющие госфинансирования.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лишь 14% пациентов, нуждающихся в паллиативной медпомощи по всему миру, получают ее. По словам представителей благотворительных фондов, рост цен на средства ухода и гигиены, специализированное питание и медицинские расходники уже составил от 20% до 100%. Эксперты утверждают, что не стоит ожидать сокращений в потребности помощи, так как из-за сложностей с логистикой, скачков курса валют, ухода иностранных производителей с рынка проблемы будут только расти. Однако в Минздраве заявили, что зависимость от импортных препаратов некритична. Большинство важнейших для оказания паллиативной помощи лекарственных препаратов, производятся на территории России в необходимом объеме, заявили в ведомстве.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Как сегодня снизились объемы оказания помощи паллиативным пациентам?
  • В связи с чем взялась нехватка лекарств?
  • Какие препараты и медизделия для онкобольных Россия не сможет импортозаместить?
  • Снизилось ли число пожертвований в благотворительные фонды?
  • С какими проблемами сегодня столкнулись хосписы?

Участники пресс-конференции:

  • Президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй" Ирина Боровова;
  • Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», член правления Международной благотворительной общественной организациии «Справедливая помощь Доктора Лизы» Семен Гальперин.


Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

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