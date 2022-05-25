«Сколько регионов, столько и правил игры»: Член СПЧ Боровова о доступности паллиативной помощи
В некоторых регионах РФ нет смысла строить паллиативную службу из-за слишком маленькой плотности населения, заявила в эфире НСН Ирина Боровова.
Жителей регионов России, в которых нет паллиативных служб, необходимо доставлять в другие города и оказывать помощь, заявила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ Ирина Боровова в пресс-центре НСН.
«Россию не надо ни с кем сравнивать. У нас огромная территория, у нас абсолютно разная плотность населения: на некоторых территориях населения нет вообще, и строить там паллиативную службу нет практического смысла. Но даже если там проживает даже одна семья, это не отменяет, что они должны получать в полном объеме качественную медицинскую помощь. Для этих людей надо выстраивать их индивидуальный маршрут – то есть где та онкологическая или паллиативная служба, в которую при возникновении необходимости люди должны доставляться – пусть даже и санитарной авиацией», - сказала Боровова.
По ее словам, добиться такого результата будет крайне сложно.
«Это очень сложная проблема и глобальная задача, связанная не с медицинскими, а с социальными нюансами. В ряде регионов это сложно организовать – при этом есть регионы, где финансовые возможности сильно ограничены. Сколько регионов, столько у нас и правил игры. Это глобальная задача Минздрава и вопрос его взаимодействия с Минпромторгом, Минтрансом и так далее», - отметила Боровова.
Также она рассказала, что жители регионов не часто жалуются на то, что их не могут чем-то обеспечить.
«У нас работает круглосуточная горячая линия, и я не могу сказать, что у нас стало больше звонков, больше жалоб на то, что в регионах кого-то чем-то систематически не обеспечивают. Точечные звонки есть, когда, например, человек звонит и говорит: сегодня выходной, а у меня закончились обезболивающие препараты. Что делать? Есть абсолютно законные пути решения этой проблемы. И если человеку нужен определенный препарат, с этим тоже нет никаких проблем, все у нас производится», - резюмировала Боровова.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что лишь 14% пациентов, которые нуждаются в паллиативной медпомощи по всему миру, получают ее.
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