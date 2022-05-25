«Сколько регионов, столько и правил игры»: Член СПЧ Боровова о доступности паллиативной помощи

Также она рассказала, что жители регионов не часто жалуются на то, что их не могут чем-то обеспечить.

«У нас работает круглосуточная горячая линия, и я не могу сказать, что у нас стало больше звонков, больше жалоб на то, что в регионах кого-то чем-то систематически не обеспечивают. Точечные звонки есть, когда, например, человек звонит и говорит: сегодня выходной, а у меня закончились обезболивающие препараты. Что делать? Есть абсолютно законные пути решения этой проблемы. И если человеку нужен определенный препарат, с этим тоже нет никаких проблем, все у нас производится», - резюмировала Боровова.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что лишь 14% пациентов, которые нуждаются в паллиативной медпомощи по всему миру, получают ее.

