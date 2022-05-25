Россиянам рассказали, какие виды рака выявляют на ранних стадиях
Семь видов рака можно выявить на ранней стадии и добиться излечения, и только несколько видов пока считаются полностью неизлечимыми, сообщила НСН президент Ассоциации онкопациентов.
Своевременная диагностика позволяет выявить шесть видов рака на ранних стадиях, когда прогнозы на излечение – самые благоприятные, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова.
«У нас всего шесть-семь нозологий, которые определяются на ранней стадии: это рак легкого, рак кожи, рак шейки матки, рак молочной железы, рак желудочно-кишечного тракта, причем раньше всего можно обнаружить рак кишечника. И рак щитовидной железы. Всё остальное, к сожалению, обнаруживается на крайне тяжелых стадиях, когда начинаются уже яркие проявления заболевания: например, человек начинает харкать кровью. Если человек выполняет гастроколоноскопию с определенной частотой, если он регулярно делает низкочастотное КТ, то скорее всего, если заболевание возникнет, его обнаружат на очень ранней стадии», - отметила она.
Однако есть виды рака, которые современная медицина неспособна вылечить, добавила Боровова.
«Если говорить о заболеваниях, которые – увы и ах – мировая онкология еще не научилась лечить, и постановка диагноза будет означать уход из жизни… Это мелкоклеточный рак лёгкого, рак поджелудочной железы», - уточнила она.
Ранее Ирина Боровова перечислила основные причины возникновения рака.
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