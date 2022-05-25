В Лиге защиты врачей указали на проблему ответственности за неоказание онкологической помощи
Средства на оказание паллиативной помощи должны впредь выделяться только из федерального бюджета, заявил в эфире НСН президент организации Семен Гальперин.
Российское законодательство требует, чтобы руководство регионов и медслужб исполняли обязанности по равному доступу граждан к медицинским услугам, но не прописывает конкретную ответственность, заявил президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», член правления Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Семен Гальперин в пресс-центре НСН.
«У нас законодательство гарантирует людям равный доступ к медицинским услугам, оно требует от руководителей медицинских служб, от руководства регионов исполнять эти обязанности, но не прописывает конкретную ответственность. У нас обратиться не к кому, если что-то отсутствует. Например, если в регионе нет денег, а человеку нужно получать дорогостоящий онкологический препарат – был случай, что даже суд устанавливал обязанность региона закупить препарат, а в бюджете региона не было на это средств… Иногда человек просто не успевает получить лекарство. Эта проблема нерешима», - сказал Гальперин.
По его словам, средства на предоставление паллиативной помощи россиянам должны выделяться именно из федерального бюджета.
«Вот в таких случаях, я думаю, этим должен заниматься федеральный бюджет, и это должно быть четко прописано в законодательстве: кто ответственен за то, что в регионе исполняются конституционные требования о доступности качественной медицинской помощи, кто ответственен, если она не обеспечена, и что делать, если регион не справляется. Разграничения между региональными и федеральными бюджетами должны быть проведены – в том отношении, что если регион не может выполнить, то ответственность должна переходить на федеральный уровень», - резюмировал Гальперин.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что лишь 14% пациентов, которые нуждаются в паллиативной медпомощи по всему миру, получают ее.
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