В Лиге защиты врачей указали на проблему ответственности за неоказание онкологической помощи

«У нас законодательство гарантирует людям равный доступ к медицинским услугам, оно требует от руководителей медицинских служб, от руководства регионов исполнять эти обязанности, но не прописывает конкретную ответственность. У нас обратиться не к кому, если что-то отсутствует. Например, если в регионе нет денег, а человеку нужно получать дорогостоящий онкологический препарат – был случай, что даже суд устанавливал обязанность региона закупить препарат, а в бюджете региона не было на это средств… Иногда человек просто не успевает получить лекарство. Эта проблема нерешима», - сказал Гальперин.

По его словам, средства на предоставление паллиативной помощи россиянам должны выделяться именно из федерального бюджета.

«Вот в таких случаях, я думаю, этим должен заниматься федеральный бюджет, и это должно быть четко прописано в законодательстве: кто ответственен за то, что в регионе исполняются конституционные требования о доступности качественной медицинской помощи, кто ответственен, если она не обеспечена, и что делать, если регион не справляется. Разграничения между региональными и федеральными бюджетами должны быть проведены – в том отношении, что если регион не может выполнить, то ответственность должна переходить на федеральный уровень», - резюмировал Гальперин.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что лишь 14% пациентов, которые нуждаются в паллиативной медпомощи по всему миру, получают ее.

