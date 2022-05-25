«Свели к хосписам»: В Лиге защиты врачей указали на проблему паллиативной помощи в России
Профильные специалисты должны заниматься реабилитацией пациентов, чтобы у них была возможность жить нормальной жизнью, заявил в эфире НСН президент организации Семен Гальперин.
Паллиативная помощь в России на сегодняшний день почти полностью сведена к хосписной, реабилитации пациентов практически нет, заявил президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», член правления Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Семен Гальперин в пресс-центре НСН.
«Есть проблема, что паллиативная помощь у нас в стране сведена к хосписной. Вообще паллиативная медицина – это широкий круг проблем, патологий и нозологий. Традиционно у нас к паллиативным пациентам относят онкологических больных, и на периоде end of life. Вот поэтому у нас нет реабилитации для таких пациентов, хотя они могут и при онкологических заболеваниях жить нормальной жизнью. Кроме того, есть масса других патологий: неврологические, кардиологические заболевания, которые лишают людей возможности нормальной жизни. И иногда человек по несколько десятилетий находится в таком состоянии. И, конечно, нужно прилагать все усилия, чтобы его жизнь была полноценной, это уже не только хоспис. А у нас большая часть усилий сведена, все-таки, только к хосписной помощи», - сказал Гальперин.
Ранее президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ Ирина Боровова в пресс-центре НСН заявила, что в регионах России не хватает коек для паллиативных пациентов. По ее словам, лишь в некоторых городах их количество удается наращивать.
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