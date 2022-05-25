В Ассоциации онкопациентов назвали основные причины появления рака
В последнее время число заболевших онкологией пациентов растет и среди взрослых, и среди детей, рассказали в эфире НСН эксперты.
Экологический фактор, согласно последним исследованием онкологов всем мире, не входит в число основных причин возникновения рака, заявил «Радиоточке НСН» президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова.
«Слава Богу, что детей болеет раком намного меньше, чем взрослых: среди взрослых это где-то 630 тысяч новых выявленных случаев, среди детей – в около 80 тысяч случаев. Причины разные. Онкологи на первое место ставят курение, оно имеет колоссальное воздействие на организм, причем сейчас в мире проведены работы, доказывающие, что все эти парящие и прочие курительные смеси воздействуют на организм не менее сильно в плане вреда, чем табакокурение. Следующая причина – нездоровый образ жизни: лишний вес, сидячий образ жизни, принятие некоторых лекарственных препаратов, приводящих к нарушениям в организме. Это инфекционные заболевания. Экологический фактор, кстати, онкологи ставят только на восьмое место. Сейчас еще одну причину называют –[генетическая] поломка», - перечислила главные причина Боровова.
Вместе с тем все больше случаев возникновения рака у детей, что сложно объяснить чем-либо, кроме экологии, заявил со своей стороны президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин.
«Мы сталкиваемся с тем, что растет число раковых заболеваний у детей. Объяснить это чем-то кроме изменений в среде обитания, трудно. Заболевание у детей очень тяжелое: если ребенок заболел, лечить очень тяжело», - отметил он.
По данным экспертов, заболеваемость раком растет и среди взрослых, и среди детей. Отчасти может быть связано с повышением выявляемости.
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