«Москва не показатель»: В Лиге защиты врачей заявили об отсутствии паллиативной помощи в регионах

«В Москве, на самом деле, паллиативная помощь организована качественно. За последний год ситуация очень сильно изменилась. И в Москве почти нет дефицита. При необходимости человек помещается в хоспис. А вот в стране паллиативная помощь распространена весьма неравномерно. Есть регионы, в которых нет ни хосписов, ни паллиативных отделений, ни специалистов. Так что Москва не показатель для всей страны», - сказал Гальперин.

При этом он отметил, что людям без документов и места жительства паллиативная помощь в Москве оказана не будет.

«В Москве существуют отдельные категории людей, которые не попадают в общую систему. Это мигранты, нелегальные мигранты. Человек без документов и места жительства так же может не получить паллиативную помощь. И тогда приходится некоммерческим организациям брать на себя эту проблему. У нас есть подопечные, которым приходится оказывать помощь, потому что они выпали из общей системы», - резюмировал Гальперин.

Ранее президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ Ирина Боровова в пресс-центре НСН заявила, что в регионах России не хватает коек для паллиативных пациентов. По ее словам, лишь в некоторых городах их количество удается наращивать.

