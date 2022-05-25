«Москва не показатель»: В Лиге защиты врачей заявили об отсутствии паллиативной помощи в регионах
В Москве паллиативная помощь организована на высшем уровне, но в некоторых городах ее просто нет, заявил в эфире НСН президент организации Семен Гальперин.
В России паллиативная помощь распространена неравномерно, в ряде регионов вообще нет профильных отделений и специалистов, рассказал президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», член правления Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Семен Гальперин в пресс-центре НСН.
«В Москве, на самом деле, паллиативная помощь организована качественно. За последний год ситуация очень сильно изменилась. И в Москве почти нет дефицита. При необходимости человек помещается в хоспис. А вот в стране паллиативная помощь распространена весьма неравномерно. Есть регионы, в которых нет ни хосписов, ни паллиативных отделений, ни специалистов. Так что Москва не показатель для всей страны», - сказал Гальперин.
При этом он отметил, что людям без документов и места жительства паллиативная помощь в Москве оказана не будет.
«В Москве существуют отдельные категории людей, которые не попадают в общую систему. Это мигранты, нелегальные мигранты. Человек без документов и места жительства так же может не получить паллиативную помощь. И тогда приходится некоммерческим организациям брать на себя эту проблему. У нас есть подопечные, которым приходится оказывать помощь, потому что они выпали из общей системы», - резюмировал Гальперин.
Ранее президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ Ирина Боровова в пресс-центре НСН заявила, что в регионах России не хватает коек для паллиативных пациентов. По ее словам, лишь в некоторых городах их количество удается наращивать.
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