«Общественность требует»: В СПЧ заявили о нехватке паллиативных коек в регионах
Паллиативным пациентам важно быть под чутким руководством специалистов, заявила в эфире НСН член СПЧ Ирина Боровова.
В регионах России не хватает коек для паллиативных пациентов, лишь в некоторых городах их количество удается наращивать, заявила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ Ирина Боровова в пресс-центре НСН.
«Паллиативных коек в регионах не хватает. Люди говорят о том, что хотели бы, чтобы медицинское сопровождение в этой фазе заболевания проходило под чутким руководством специалистов. Это так же транслируют и родственники пациентов. Им важно, чтобы специалисты показали, как ухаживать за человеком, как его кормить и как помочь. В некоторых регионах, где главный внештатный специалист по онкологии, руководитель онкослужбы и руководство региона друг друга слышат и понимают, служба наращивает свои обороты. Где согласия нет, то общественность требует паллиативные койки и специалистов», - сказала Боровова.
По ее словам, работа паллиативной помощи в Белгородской области и Москве выстроена на высшем уровне.
«Мне очень нравится, как выстроена работа в Белгородской области. Там есть выездная служба, телефоны специалистов. Помимо этого, там есть очень хорошие общественные организации, которые сильно помогают в этой области. Также в Москве все хорошо организовано. Сейчас строится большой хоспис. Там создаются домашние, теплые условия», - отметила Боровова.
Также она рассказала, что на сегодняшний день паллиативные службы России только начинают развиваться в направлении онкореабилитации.
«Но, конечно, в количественном эквиваленте этого недостаточно. Есть спектры работы, которые паллиативная служба не полностью охватывает. Например, пациенты транслируют, что им хотелось бы, чтобы была реабилитация. Если говорить об онкореабилитации, то мы только на начальных шагах ее становления в России. Хотя она была очень давно, но не было клинических рекомендаций и отдельного научного направления», - резюмировала Боровова.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что лишь 14% пациентов, которые нуждаются в паллиативной медпомощи по всему миру, получают ее.
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