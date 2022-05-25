«Общественность требует»: В СПЧ заявили о нехватке паллиативных коек в регионах

Также она рассказала, что на сегодняшний день паллиативные службы России только начинают развиваться в направлении онкореабилитации.

«Но, конечно, в количественном эквиваленте этого недостаточно. Есть спектры работы, которые паллиативная служба не полностью охватывает. Например, пациенты транслируют, что им хотелось бы, чтобы была реабилитация. Если говорить об онкореабилитации, то мы только на начальных шагах ее становления в России. Хотя она была очень давно, но не было клинических рекомендаций и отдельного научного направления», - резюмировала Боровова.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что лишь 14% пациентов, которые нуждаются в паллиативной медпомощи по всему миру, получают ее.

