Лига защиты врачей: проблем с поставками лекарств нет

«Когда говорят, что мы сейчас теряем поставщиков лекарственных средств, это не соответствует действительности. Практически все компании производители объявили, что они остаются на российском рынке. И многие заявляют, что это их ответственность перед потребителями и коллегами – обеспечивать поставки препаратов, особенно из списка жизненно важных. Единственная компания, которая официально уходит из России – Bristol Myers Squibb. И то она уходит как представитель, передавая бизнес швейцарскому посреднику: ничего сокращаться не будет, просто будет другая логистика. Так что ответственность за логистические проблемы – на наших компаниях-посредниках, которые покупают за границей, а здесь пытаются на этом заработать. И это практически те же компании, которые зарабатывали на посредничестве во время пандемии», - сказал Гальперин.

Он рассказал, что во время пандемии логистика была сильно нарушена, что отразилось на всех категориях пациентов. Гальперин подчеркнул, что сейчас ситуация обстоит гораздо лучше.

«Именно в пандемию была нарушена логистика, были большие проблемы с поставками лекарственных препаратов. И это сказалось на всех категориях пациентов. Вина, я считаю, на поставщиках и продавцах – были картельные сговоры, рост цен был практически неуправляем, хотя государство снижало требования по ФЗ №44. Сейчас ситуация несопоставима», - резюмировал Гальперин.

Ранее сообщалось, что российские хосписы якобы не могут помогать пациентам в прежнем объеме из-за перебоев с поставками лекарств и медицинских изделий, а также роста цен на них.

