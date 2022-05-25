Лига защиты врачей: проблем с поставками лекарств нет
Есть логистические трудности с доставкой лекарств, но за это в ответе российские компании-посредники, заявил в эфире НСН президент организации Семен Гальперин.
Почти все иностранные производители лекарственных средств остались на российском рынке, на сегодняшний день проблем с поставками нет, заявил президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», член правления Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Семен Гальперин в пресс-центре НСН.
«Когда говорят, что мы сейчас теряем поставщиков лекарственных средств, это не соответствует действительности. Практически все компании производители объявили, что они остаются на российском рынке. И многие заявляют, что это их ответственность перед потребителями и коллегами – обеспечивать поставки препаратов, особенно из списка жизненно важных. Единственная компания, которая официально уходит из России – Bristol Myers Squibb. И то она уходит как представитель, передавая бизнес швейцарскому посреднику: ничего сокращаться не будет, просто будет другая логистика. Так что ответственность за логистические проблемы – на наших компаниях-посредниках, которые покупают за границей, а здесь пытаются на этом заработать. И это практически те же компании, которые зарабатывали на посредничестве во время пандемии», - сказал Гальперин.
Он рассказал, что во время пандемии логистика была сильно нарушена, что отразилось на всех категориях пациентов. Гальперин подчеркнул, что сейчас ситуация обстоит гораздо лучше.
«Именно в пандемию была нарушена логистика, были большие проблемы с поставками лекарственных препаратов. И это сказалось на всех категориях пациентов. Вина, я считаю, на поставщиках и продавцах – были картельные сговоры, рост цен был практически неуправляем, хотя государство снижало требования по ФЗ №44. Сейчас ситуация несопоставима», - резюмировал Гальперин.
Ранее сообщалось, что российские хосписы якобы не могут помогать пациентам в прежнем объеме из-за перебоев с поставками лекарств и медицинских изделий, а также роста цен на них.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 580 / сут.
Умерли
379 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 705 / сут.
- Пользователям Android стала доступна бета-версия магазина RuStore
- В Госдуме допустили ликвидацию КПП на границе России и Абхазии в Псоу
- В двух районах Воронежской области отменят «желтый» уровень террористической опасности
- Парки «Россия – моя история» запускают онлайн-викторину про Петра I
- Путин посетит раненых военных в одном из московских госпиталей
- СМИ: Певицу Наргиз Закирову задержали в Домодедово
- СБУ вызвала на допрос Яценюка, Турчинова и Авакова
- Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС
- Минобороны: Порт Мариуполя работает в обычном режиме
- Российские военные уничтожили производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru