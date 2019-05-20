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Возвращение биткоина. Будущее криптовалют в России

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20.05.2019 состоялась пресс-конференция, посвящённая резкому подорожанию биткоина и будущему рынка криптовалют в России

20.05.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Возвращение биткоина. Будущее криптовалют в России»

       Впервые с августа 2018 года, всего за неделю, курс биткоина взлетел в стоимости и преодолел отметку в 8 тысяч долларов, заставив вновь обратить внимание и на себя и на другие криптовалюты на бирже. В последний раз, когда биткоин начинал резко подниматься в стоимости, за несколько месяцев он подорожал на 1300% и достиг отметки в 20 тысяч долларов. Сегодня эксперты рынка криптовалют и экономисты разделились на два лагеря – часть считает, что цена биткоина не удержится долго даже на сегодняшнем уровне. Оптимисты уверены, что рост биткоина неизбежен и этому не помешают даже призывы сенаторов и депутатов запретить криптовалюту.

       В ходе пресс-конференции, её участники рассказали о будущем рынка криптовалют в России и дали прогнозы изменениям стоимости биткоина в ближайшем времени.

Участники пресс-конференции:

  • Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев;
  • Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;
  • Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин;
  • Руководитель центра экономических стратегий Института нового общества Дмитрий Заворотный.

Пресс-конференция состоялась в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00

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ФОТО: flickr.com // Александр Климович
ТЕГИ:КриптовалютаБиткоинЭкономика

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