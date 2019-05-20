20.05.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Возвращение биткоина. Будущее криптовалют в России»

Впервые с августа 2018 года, всего за неделю, курс биткоина взлетел в стоимости и преодолел отметку в 8 тысяч долларов, заставив вновь обратить внимание и на себя и на другие криптовалюты на бирже. В последний раз, когда биткоин начинал резко подниматься в стоимости, за несколько месяцев он подорожал на 1300% и достиг отметки в 20 тысяч долларов. Сегодня эксперты рынка криптовалют и экономисты разделились на два лагеря – часть считает, что цена биткоина не удержится долго даже на сегодняшнем уровне. Оптимисты уверены, что рост биткоина неизбежен и этому не помешают даже призывы сенаторов и депутатов запретить криптовалюту.

В ходе пресс-конференции, её участники рассказали о будущем рынка криптовалют в России и дали прогнозы изменениям стоимости биткоина в ближайшем времени.

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев;

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин;



Руководитель центра экономических стратегий Института нового общества Дмитрий Заворотный.

Пресс-конференция состоялась в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (495) 925 04 49

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

