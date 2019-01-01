«С голоду сдохнем». В Госдуме призвали меньше заниматься биткоинами

Всего 5 процентов мировой экономики занимает товарное производство, а все остальное – спекулятивный капитал. Об этом на пресс-конференции НСН рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

«Это говорит о том, что мир сам себя прокормить не может, потому что на этих 5% и основывается вся спекулятивная политика. У нас в России, к сожалению, экономика точно такая же, как мировая. У нас 8% товарное производство. Все остальное — спекуляции, в том числе нефтью, газом. Везде игра цен, везде биржи, проценты. Из денег делают деньги, но я реалист: я считаю, что если мы не посеем, не вспашем, то нам есть будет нечего. Сколько бы у нас денег не лежало на счетах, в биткоинах, в карманах, нам все равно купить этот хлеб негде будет, если мы его не вырастим. А денег будет много, но мы с голоду подохнем, извините за выражение. Поэтому я считаю, надо заниматься товарным производством и меньше увлекаться спекулятивными процессами», — заявил депутат.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал на пресс-конференции НСН, как он видит будущее криптовалют. По его словам, у каждого жителя Земли будет свой альткоин.

