Каждому жителю Земли пообещали собственную криптовалюту

В будущем у каждого человека будет своя криптовалюта, заявил на пресс-конференции НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Альткоинов (алтернативная биткоина криптовалюта – прим. НСН) будет неограниченное количество на планете Земля. У каждого человека, у каждой компании, у каждого процесса, у каждой сущности будет свой альткоин. Но только это не в прямом смысле криптовалюта, как мы сейчас упражняемся с этим явлением. Это будет нечто новое, с точки зрения новой парадигмы цифровой экономики и взаимодействия субъектов социально-экономической и хозяйственной деятельности», — отметил интернет-омбудсмен.

При этом эксперт отметил, что такой сценарий произойдет нескоро, и последние политические события скорее говорят о развороте в сторону аналоговой экономики, нежели цифровой.

Ранее Дмитрий Мариничев заявил на пресс-конференции НСН, что Россия почти проиграла войну за майнинг.

