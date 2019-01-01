Интернет-омбудсмен: У России есть хоккей, балет и блокчейн

«Успешны ли российские компании в этом начинании? С точки зрения непосредственно технологий и создания этих экосистем технологических, да, успешны. И в принципе это реноме и в мире достаточно мощное. Оно уже сродни такому понятию, как ксерокс – это копировальная машина, соответственно, мы не копируем бумажки, мы отксерим бумажку. Российские разработчики, российские проекты априори воспринимаются ровно точно так же. Можно сказать, у нас сейчас есть хоккей, балет и блокчейн. В принципе, надо этим гордиться, надо пытаться это развить, как-то продвигать, поддерживать, но мы пока снова возвращаемся к вопросу, а что у нас в России? Да ничего у нас в России, потому что весь этот рынок не может быть внутри чего-то, Франции или России. Это рынок априори направленный на весь мир», — отметил эксперт.

Ранее на пресс-конференции НСН первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предрек конец России из-за криптовалюты.