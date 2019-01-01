Эксперт: Аналоговая экономика уступает цифровой

Российское законодательство по цифровой экономике не поможет стране вырваться вперед в этой сфере, заявил на пресс-конференции НСН президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.

«Мы находимся на этапе очередной смены социально-экономических формаций, в основе которых лежит поле цифровых технологий. Изменяется сама модель экономики, организации бизнеса, труда, социальной жизни, основанная с всеобщим проникновением цифровых технологий в нашу жизнь. С тем, что аналоговая экономика уступает в приоритете развития реальной цифровой, при этом вся наша федеральная программа цифровизации посвящена внедрению цифровых технологий в аналоговую экономику и в аналоговую жизнь. И мы упускаем самое главное – возможность вырваться вперед, не понимая, что появились новые сущности. В первую очередь, этой сущностью является не аналоговый человек, вокруг которого строится аналоговая экономика, аналоговая политика и аналоговое законодательство, а человек с гаджетом и его цифровой профиль», — отметил эксперт.

Ранее на пресс-конференции НСН первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев призвал меньше заниматься криптовалютами и больше товарным производством.

