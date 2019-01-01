В Госдуме предрекли конец России из-за криптовалюты

С 1994 года из России было выведено 210 триллионов рублей, то есть по полбюджета страны в год, а если бы тогда существовала криптовалюта, то из России вывели бы весь имеющийся капитал. Об этом на пресс-конференции НСН рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

«Если бы криптовалюта тогда работала, мы бы сегодня разорились полностью, потому что все финансовые потоки, а мы завязаны на оффшорах капитально, вывели бы из России, и Россия бы кончилась, потому что как раз эта криптовалюта и создана для того, чтобы государство не контролировало финансовые потоки», — заявил депутат.

По его словам, первоначально криптовалюту создали в 2000 году для того, чтобы прятать огромные оффшорные деньги от государства и проводить транзакции между участниками в обход налоговых инспекций.

«Потом когда создали эту систему, то оказалось, а почему бы ее не построить по принципу обыкновенного банка с процентами, с биржевой торговлей. В результате получили то, что сегодня называется биткоином. Сегодня государству вмешиваться в этот процесс я, например, считаю, что и бесполезно. Почему у нас этот закон тормозится, потому что легче всего поступили другие государства, которые запретили просто эту криптовалюту, потому что она выводит капиталы из бюджета», — сказал парламентарий.

Ранее на пресс-конференции НСН депутат Арефьев призвал больше заниматься товарным производством и меньше спекулятивными процессами.

