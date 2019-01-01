Эксперт: Биткоин уцелеет даже после гибели других криптовалют

Криптовалюта играет все большую роль в экономических процессах всего мира, и биткоин найдет свое место в будущем как эквивалент валют, рассказал на пресс-конференции НСН президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.

«Мы являемся свидетелями того, что новая цифровая экономика переходит на собственные критерии принятия решений, собственные экономические механизмы. Этот процесс, несомненно, будет развиваться. Мы будем свидетелями появления новых криптовалют, которые будут выпущены крупными игроками и которыми будут пользоваться миллиарды человек, и с этим, конечно, будет связано усиление биткоина как эквивалента обмена валют. Он уже занял свое место в этой цепочке. Не все криптовалюты уцелеют, большинство исчезнет, будут поглощены или не найдут спроса, но биткоин останется эквивалентом обмена, через который будут устанавливаться правила игры», — заявил Юрий Припачкин.

По его словам, можно с уверенностью говорить о том, что курс биткоина в годовом отношении будет расти.

«Относительно спекулятивности этой процедуры, это же хорошо для тех игроков, которые умело пользуются возможностью зарабатывать деньги, но в целом большинство людей, которые покупают биткоины рассматривают это как долгосрочную инвестицию», — отметил эксперт на пресс-конференции НСН.

Напомним, что в середине мая курс биткоина впервые с июля 2018 года превысил отметку в восемь тысяч долларов. В последний раз, когда биткоин начинал резко подниматься в стоимости, за несколько месяцев он подорожал на 1300% и достиг отметки в 20 тысяч долларов.

