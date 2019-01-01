Вчера автоген, сегодня биткоин. Интернет-омбудсмен о бандитах и криптовалюте

То, что криптовалюта используется вне закона должно не настораживать граждан и государство, а наоборот заставлять задуматься о пользе этого ресурса, заявил на пресс-конференции НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Большинство экспертов говорит, что вся эта криптоэкономика — это экономика каких-то там бандитов и торговцев наркотиками. Нельзя их огульно ругать за это, нужно подумать “А почему?”. Потому что, наверное, бандиты всегда берут на вооружение самое лучшее, что есть в сегодняшнем мире. То автоген возьмут, то биткоин. И вот наркоторговцы им торгуют, но априори нужно понимать, что это степень доверия и взаимодействия внутри экономически замкнутой системы, которая позволяет коммуницировать, производить, перераспределять и управлять и продуктовой, и денежной массой внутри, не прибегая к услугам классических функционалов со стороны государства», — отметил эксперт.

Ранее на пресс-конференции НСН президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин рассказал, как Россия упускает свой шанс сделать рывок вперед и напрасно пытается внедрить цифровые технологии в аналоговую экономику.

