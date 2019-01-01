Интернет-омбудсмен: Россия почти проиграла войну за майнинг

Майнинг, то есть добычу криптовалют, в России можно считать проигрышным делом, заявил на пресс-конференции НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Россия уже почти проиграла войну за майнинговые мощности и их расположение на территории Российской Федерации. Ждать чуда и относиться с оптимизмом, я лично не планирую, поскольку основными игроками сегодня являются Канада, США, где цена электроэнергии два цента за киловатт и нет никакой проблематики, связанной с реформой энергетики, как у нас в России. Даже имея дешевые генерирующие мощности никто ничего ни у кого купить толком не может, и это проблема не майнинга как такового, хотя он мог бы поглотить все эти избыточные проблемные активы электроэнергетические», — сказал он.

Интернет-омбудсмен отметил, что майнинг мог бы стать достаточно простым локальным решением проблемы, когда многие регионы бедствуют из-за зависимости доходов от электроэнергии, однако никто в стране не хочет этим заниматься.

«Майнинг в России при высоком курсе биткоина, как сейчас 8 тысяч, несомненно является доходным, но стратегически в долгосрочной перспективе это рисковый актив и входить в него серьезные игроки на территории России не будут», — отметил Дмитрий Мариничев.

Ранее на пресс-конференции НСН президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин рассказал, что биткоин уцелеет даже при гибели других криптовалют и станет эквивалентом обмена, через который будут устанавливаться правила игры.

