26.11.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «VIP-браконьерство: началась охота на охотников».

Правозащитники и экологи увеличением числа случаев браконьерства. Известно, что в России в 2020 году выявлено в 3,5 раза больше случаев браконьерства, чем в предыдущем. Полноценной статистики за этот год пока нет, однако хватает резонансных случаев даже с высокопоставленными людьми. Например, из последнего - в России возбуждено дело из-за незаконной охоты судьи, пристава и сотрудника ФСБ в Якутии. У них изъяли 13 туш оленя. Небывалый резонанс получило дело депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с убитым лосем: генпрокурор уже внес представление о лишении его депутатской неприкосновенности.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Кто и как регулирует охоту в России?

Каким образом идет борьба с браконьерами?

Какие законодательные инициативы готовят депутаты?

Возможно ли стране жить без охоты?

Участники пресс-конференции:

Кирьянов Артем - депутат ГД РФ

- депутат ГД РФ Федюнина Анастасия - юрист, председатель Ассоциации «Зооправо»

- юрист, председатель Ассоциации «Зооправо» Цзен Матвей - адвокат, член Ассоциации «Зооправо»

- адвокат, член Ассоциации «Зооправо» Седой Алексей - учредитель НКО «Белый лось»

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

