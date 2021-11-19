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VIP-браконьерство: началась охота на охотников

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Начало конференции

11:00

26 ноября 2021

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

26.11.2021 состоится пресс-конференция, посвященная проблемам браконьерства в России

26.11.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «VIP-браконьерство: началась охота на охотников».

Правозащитники и экологи увеличением числа случаев браконьерства. Известно, что в России в 2020 году выявлено в 3,5 раза больше случаев браконьерства, чем в предыдущем. Полноценной статистики за этот год пока нет, однако хватает резонансных случаев даже с высокопоставленными людьми. Например, из последнего - в России возбуждено дело из-за незаконной охоты судьи, пристава и сотрудника ФСБ в Якутии. У них изъяли 13 туш оленя. Небывалый резонанс получило дело депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с убитым лосем: генпрокурор уже внес представление о лишении его депутатской неприкосновенности.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Кто и как регулирует охоту в России?
  • Каким образом идет борьба с браконьерами?
  • Какие законодательные инициативы готовят депутаты?
  • Возможно ли стране жить без охоты?

Участники пресс-конференции:

  • Кирьянов Артем - депутат ГД РФ
  • Федюнина Анастасия - юрист, председатель Ассоциации «Зооправо»
  • Цзен Матвей - адвокат, член Ассоциации «Зооправо»
  • Седой Алексей - учредитель НКО «Белый лось»

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости Алексей Мальгавко
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