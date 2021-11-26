Общественник: Браконьеры могут стрелять и в людей

Из-за постоянной вседозволенности браконьеры могут легко переступить закон и выстрелить в человека, уверен Алексей Седой.

Учредитель НКО «Белый лось» Алексей Седой напомнил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» об опасности закоренелых браконьеров для людей.

«Самый, на мой взгляд, резонансный случай был несколько лет назад, когда браконьеры застрелили беременную женщину, ее ребенка пытались спасти, а она сама уже была мертва. Каждый из нас может с этим столкнуться! Это вопрос о чувстве вседозволенности, и браконьерство порождает это чувство. Человек постоянно переходит грань закона, и каждый раз это понимает. И он настолько привыкает к безнаказанности, что в его мозгу происходят необратимые изменения, это медицинский факт! Он утрачивает чувство реальности и начинает стрелять по людям. Это колоссальнейшая проблема, с который мы только начали сталкиваться. Только за этот год несколько случаев было, когда браконьеры стреляли друг в друга. Число таких случаев будет расти в геометрической прогрессии, если мы это не изменим», - поделился опасениями глава НКО.

Медийные браконьеры нередко отделываются штрафами или условными сроками, тогда как только реальное ограничение свободы в колонии может остановить таких людей, выразил уверенность учредитель НКО «Белый лось», заявил ранее Алексей Седой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УбийствоОхотаБраконьеры
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