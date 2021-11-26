Егери бессильны: Юрист перечислила основные цели «статусных» браконьеров
26 ноября 202111:59
Любовь Дурынина
Егеря боятся сообщать о судьях или прокурорах, занимающихся браконьерством, рассказала Анастасия Федюнина.
Юрист, председатель Ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина назвала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» самые распространенные цели браконьеров.
«Чаще всего убивают лосей, медведей и диких кошек. Кошек, как правило, убивают по заказу, это мех, это красивая шкура. Лоси – это мясо. Есть еще те, кто убивают не ради мяса, а ради развлечения. На мой взгляд, сейчас слишком маленькое наказание, это штраф в пользу государства. Что стоит лицу с зарплатой в 400 тысяч заплатить штраф в 70 тысяч? Это не единичные случаи, это регулярное, системное нарушение закона, и в большинстве случаев оно не становится известным общественности. Когда егерь устанавливает, что незаконной охотой занимается судья или прокурор, он в большинстве случаев ничего не может сделать. Никто из егерей не готов прийти и озвучить эту проблему. У них копеечные зарплаты, на которые они пытаются прокормить свои семьи, и они боятся потерять то, что осталось. Не говоря о том, что некоторые егери сами охотятся, они по заказу выслеживают животных. Менять надо всю систему», - объяснила Федюнина.
Ранее адвокат, член Ассоциации «Зооправо» Матвей Цзен рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что сфера охоты в России много лет находится в ситуации конфликта интересов, когда браконьеры сами расследуют браконьерство.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru