Депутат: Борьбой с нелегальной охотой могло бы заняться МВД

Специальный отдел по противодействию браконьерам потребует дополнительных кадров и финансирования, напомнил Артем Кирьянов.

Депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о готовности написать в министерство внутренних дел с просьбой создать подразделения по борьбе с браконьерством.

«Федеральная служба безопасности вряд ли имеет к этому отношение. Но письмо в МВД и в СК России с предложением создать соответствующее подразделение в центральных аппаратах этих ведомств по защите прав животных и противодействию незаконной охоте было бы логичным с моей стороны. Я думаю, что наши коллеги в правоохранительных органах на это отреагируют. Посмотрим, как будет развиваться история. Нужно и финансирование, и оснащение, и решение кадрового вопроса, нужно иметь специальную подготовку и правильный психологический портрет. Но дискуссию мы поднять можем, будем ждать предложений по такой работе», - заключил Кирьянов.

Ранее учредитель НКО «Белый лось» Алексей Седой заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что государство не реагирует на нелегальную охоту должным образом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БраконьерыЖивотныеОхотаМВДДепутат
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