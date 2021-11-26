Депутат: Борьбой с нелегальной охотой могло бы заняться МВД
26 ноября 202113:09
Любовь Дурынина
Специальный отдел по противодействию браконьерам потребует дополнительных кадров и финансирования, напомнил Артем Кирьянов.
Депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о готовности написать в министерство внутренних дел с просьбой создать подразделения по борьбе с браконьерством.
«Федеральная служба безопасности вряд ли имеет к этому отношение. Но письмо в МВД и в СК России с предложением создать соответствующее подразделение в центральных аппаратах этих ведомств по защите прав животных и противодействию незаконной охоте было бы логичным с моей стороны. Я думаю, что наши коллеги в правоохранительных органах на это отреагируют. Посмотрим, как будет развиваться история. Нужно и финансирование, и оснащение, и решение кадрового вопроса, нужно иметь специальную подготовку и правильный психологический портрет. Но дискуссию мы поднять можем, будем ждать предложений по такой работе», - заключил Кирьянов.
Ранее учредитель НКО «Белый лось» Алексей Седой заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что государство не реагирует на нелегальную охоту должным образом.
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26 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru