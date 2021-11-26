Депутат: Борьбой с нелегальной охотой могло бы заняться МВД

Депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о готовности написать в министерство внутренних дел с просьбой создать подразделения по борьбе с браконьерством.

«Федеральная служба безопасности вряд ли имеет к этому отношение. Но письмо в МВД и в СК России с предложением создать соответствующее подразделение в центральных аппаратах этих ведомств по защите прав животных и противодействию незаконной охоте было бы логичным с моей стороны. Я думаю, что наши коллеги в правоохранительных органах на это отреагируют. Посмотрим, как будет развиваться история. Нужно и финансирование, и оснащение, и решение кадрового вопроса, нужно иметь специальную подготовку и правильный психологический портрет. Но дискуссию мы поднять можем, будем ждать предложений по такой работе», - заключил Кирьянов.

Ранее учредитель НКО «Белый лось» Алексей Седой заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что государство не реагирует на нелегальную охоту должным образом.

