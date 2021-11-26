«Чтобы не откупились»: Общественник призвал сажать браконьеров в тюрьму
Крупные чиновники, политики и бизнесмены не должны иметь возможности отделаться штрафом в случае нелегальной охоты, считает Алексей Седой.
Медийные браконьеры нередко отделываются штрафами или условными сроками, тогда как только реальное ограничение свободы в колонии может остановить таких людей, выразил уверенность учредитель НКО «Белый лось», общественный деятель Алексей Седой в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Я делю браконьеров на три категории. Есть браконьеры от безденежья, они выходят на убийство животного, чтобы выживать. Есть люди, облеченные властью, и это как раз видно на примере депутата Валерия Рашкина. Они подключают пиар-службу, политтехнологии, все свои полномочия. У судей, прокуроров, чиновников всё то же самое. Грань очень тонкая между разрешенной и неразрешенной охотой. И третья категория – это люди, обеспеченные деньгами, которые ищут себе приключения. Они выходят за адреналином, они загоняют толпой животное, начинают над ним глумиться. Им интересен сам факт убийства, жажда крови, которая в них сидит. Это проблема больше в области психиатрии. Не надо объединять эти три категории. Запрет на охоту для госслужащих не избавит от двух других категорий. Только уголовная ответственность реально будет давить на браконьеров. Если они будут понимать, что единственный срок для них - от пяти лет колонии, когда поймут, что деньгами вопрос не решается, тогда люди реально задумаются, делать это или нет», - пояснил Седых.
Ранее юрист, председатель Ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина назвала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» самые распространенные цели браконьеров.
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