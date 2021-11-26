«Многомиллионный ущерб!»: Общественник пожаловался на слабую борьбу с браконьерством
Браконьерство наносит непоправимый ущерб как государственной экономике, так и экосистеме российских лесов, заявил Алексей Седой.
Государство не реагирует на нелегальную охоту должным образом, заявил учредитель НКО «Белый лось» Алексей Седой Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее правозащитники и экологи заявили об усилении браконьерства, за последний год выявили в 3,5 раза больше подобных случаев.
«Наша основная задача – это бороться с браконьерством, вне зависимости от того, кем является браконьер: политик это, депутат, судья или кто-то еще. Основная проблема браконьерства заключается в том, что наносится огромнейший ущерб природе России. Убивают всех подряд: и лосей, и ирбисов, и так далее. В то же самое время со стороны правоохранительной системы я не вижу активной реакции. Ущерб государству наносится многомиллионный! Даже в Подмосковье за год, по официальным данным, уничтожили более 300 особей. Умножим на 400 тысяч и получим огромную цифру. Не говоря о том, что одна лосиха может рожать за свою жизнь множество лосят. К тому же останавливается научная работа. Это проблема существует по всей стране, на Курилах, на Сахалине. Наша задача – решать вопрос не только здесь и сейчас. Мы убираем один вид и получаем непоправимый вред экосистеме. Необходимо создать специальный отдел по борьбе с браконьерством», - заключил общественник.
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин не имел права перевозить мертвого лося в машине, даже если он его нашел, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» научный руководитель программы по биоразнообразию Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Владимир Кревер.
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