Юрист обосновал необходимость запрета на охоту для госслужащих

Только полный запрет на охоту для представителей власти способен исключить конфликт интересов и остановить дальнейшую деградацию природы в России, заявил Матвей Цзен.

Сфера охоты в России много лет находится в ситуации конфликта интересов, когда браконьеры сами расследуют браконьерство. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал адвокат, член Ассоциации «Зооправо» Матвей Цзен.

«Многомиллионный ущерб!»: Общественник пожаловался на слабую борьбу с браконьерством
«Мы системно, на протяжении многих лет находимся в ситуации конфликта интересов. Депутаты у нас не могут одновременно быть депутатами и бизнесменами, все понимают, что это недопустимо. Ты должен выбрать, либо бизнес, либо государство. Мы не допускаем двойной лояльности. Но мы видим, что охоту регулируют сами охотники! И люди, которые относятся к охоте довольно фанатично, принимают законы, наблюдают за их соблюдением. А потом эти же люди должны расследовать преступления, совершенные браконьерами. Только потому, что мы к этому привыкли, мы не замечаем абсурдности этой ситуации. Предлагаемый нами законопроект предлагает запретить депутатам, чиновникам, силовикам быть одновременно с этим охотниками, подобно тому, как мы запрещаем им иметь двойное гражданство. Только запрет на охоту для госслужащих поможет добиться коренного изменения, которое уже назрело и перезрело, потому что экологическая ситуация и биоразнообразие системно и серьезно ухудшаются», - заявил он.

Ранее учредитель НКО «Белый лось» Алексей Седой заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что государство не реагирует на нелегальную охоту должным образом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Фред Гринберг
ТЕГИ:ДепутатыОхотаБраконьеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры