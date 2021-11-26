«Дроны и зарплаты»: Депутат предложил меры для борьбы с браконьерами

Нужно использовать современные средства слежения для контроля за лесными угодьями, считает депутат Артем Кирьянов.

Самым простым способом контроля за нелегальной охотой станет увеличение числа егерей и повышение их зарплаты, рассказал депутат Госдумы Артем Кирьянов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Что касается инициативы на местах и на земле, то здесь напрашивается простое решение со стороны исполнительной власти – увеличить число егерей. Огромные территории приходятся на каждого егеря, и де-факто ни один егерь чисто физически не справляется со своим функционалом в полном объеме. Нужно повысить оклад денежного содержания егерей. Это опасная работа, егерей, наверное, непредумышленным образом убивают на охоте чаще, чем остальных участников процесса. Четкой статистики нет, но в СМИ это освещается. Причем это может быть и небраконьерская охота, просто кто-то не туда выстрелил. И нужно использовать современные средства слежения. У нас есть дроны, много чего есть, но давайте это применять в данном контексте, чтобы понимать, что происходит в лесу, в охотничьих хозяйствах. Надо посчитать, конечно, но есть суммы ущерба, связанные с незаконной охотой. Нужно применять последние цифровые достижения, чтобы следить за тем, что происходит на лесной территории», - считает депутат.

Ранее юрист, председатель Ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина назвала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» самые распространенные цели браконьеров.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДроныБраконьерыЛесОхота
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