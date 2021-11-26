Депутат Кирьянов: Запретить охоту госслужащим и судьям не получится
Законопроект о запрете охоты для чиновников не сможет быть принят в нынешнем виде по действующим правовым нормам, заявил Артем Кирьянов.
Законодательный запрет охотиться силовикам и чиновникам не может быть принят, однако такие люди могут сами отказаться от охоты, сказал депутат Госдумы Артем Кирьянов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Я думаю, что законопроект о запрете государственным, муниципальным служащим, судьям, депутатам охотиться не пройдет по этико-техническим основаниям. В такой формулировке поставить вопрос вряд ли сможем. Это основа правовой культуры, которая сейчас есть в мире. Но добровольно сдать охотничий билет все названные категории могли бы, потому что это вопрос этики и морали. Мы видим большой запрос со стороны общества на гуманное отношение к животным. Реакция на такой запрос со стороны власти, депутатского корпуса могла бы быть правильной. Такую дискуссию можно продолжить на площадке Общественной палаты, Госдумы», - отметил депутат.
Ранее учредитель НКО «Белый лось» Алексей Седой напомнил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» об опасности закоренелых браконьеров для людей.
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