Депутат Кирьянов: Запретить охоту госслужащим и судьям не получится

Законопроект о запрете охоты для чиновников не сможет быть принят в нынешнем виде по действующим правовым нормам, заявил Артем Кирьянов.

Законодательный запрет охотиться силовикам и чиновникам не может быть принят, однако такие люди могут сами отказаться от охоты, сказал депутат Госдумы Артем Кирьянов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Я думаю, что законопроект о запрете государственным, муниципальным служащим, судьям, депутатам охотиться не пройдет по этико-техническим основаниям. В такой формулировке поставить вопрос вряд ли сможем. Это основа правовой культуры, которая сейчас есть в мире. Но добровольно сдать охотничий билет все названные категории могли бы, потому что это вопрос этики и морали. Мы видим большой запрос со стороны общества на гуманное отношение к животным. Реакция на такой запрос со стороны власти, депутатского корпуса могла бы быть правильной. Такую дискуссию можно продолжить на площадке Общественной палаты, Госдумы», - отметил депутат.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БраконьерыЗаконГосдумаДепутат
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