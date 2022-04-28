05.05.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Удобрения под санкциями: наступит ли продовольственный кризис и величайший голод в Европе?»

По мнению экспертов, мировой голод может затронуть до ста миллионов человек в 2023 году из-за нарушения цепочек поставок из России, Белоруссии и Украины, что приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточно урожая.

Особую важность для европейских стран представляют калийные комбинаты по производству удобрений на Урале и в Белоруссии, которые сейчас находятся под западными санкциями. В качестве замены предлагается использовать азотные удобрения, но, как сообщают СМИ, из-за подорожания газа их нельзя будет производить по доступным ценам. Из-за отсутствия удобрений фермеры по всему миру не смогут выращивать семена. Эксперты бьют тревогу и обращают внимание на то, что проблемы с выращиванием семян могут начаться уже через несколько месяцев. Если сбой с поставками все же произойдет, то уже в 2023 году мир получит более низкий урожай.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Каких удобрений не будет хватать уже через несколько месяцев?

Какие страны могут остаться без продовольствия?

Действительно ли мир ждет «величайший голод в истории»?

На сколько могут вырасти цены на продукты?

К какому проценту снижения урожая готовиться миру?

Участники пресс-конференции:

Андрей Туманов главный редактор газеты «Ваши 6 соток», член общественного совета «Росреестра» РФ;

главный редактор газеты «Ваши 6 соток», член общественного совета «Росреестра» РФ; Петр Чекмарев российский государственный и хозяйственный деятель, ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



