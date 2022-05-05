«Нехватка кукурузы, зерновых и овощей»: Европа недосчитается урожая из-за санкций

В Европе уже идет посевная кампания, а минеральных удобрений не хватает, заявил ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в пресс-центре НСН. Запрет на импорт удобрений из России прописан в пятом пакете санкций ЕС, вступившем в силу 8 апреля.

«Европа уже опаздывает по закупкам минеральных удобрений, у них посевная кампания уже идет — у них она начинается на месяц раньше, чем у нас. То, что они не купят и не внесут в почву, скажется на урожайности. Совсем без продовольствия (европейцы) не останутся: есть естественное плодородие почвы, есть остатки минеральных удобрений в ней с прошлых лет. Урожай они получат, хотя и значительно меньше. Голода, конечно, не будет: сейчас налажена связь, логистика… Будет просто не хватать ряда продуктов — например, кукурузы… Будет снижение производства зерновых культур и овощей, сои, масличных культур. Их будут быстро завозить», - рассказал эксперт.

При этом в России проблем с урожаем не будет, так как идет рост применения минеральных удобрений, отметил главный редактор газеты «Ваши 6 соток», член общественного совета «Росреестра» РФ Андрей Туманов.

«Если вдруг какая-то страна окажется вообще без минеральных удобрений, то она откатится к земледелию Средневековья или даже Римского периода, ко временам Цезаря — когда никаких удобрений не было...Урожайность будет на порядок ниже, чем сейчас. И себестоимость вырастет, всё подорожает. Поэтому не обойтись сейчас без минеральных удобрений», - добавил он.

Ранее Петр Чекмарев в пресс-центре НСН заявил о зависимости Европы от российских удобрений.

