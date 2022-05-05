«Неправильный подход»: В России призвали ввести контроль и мониторинг почв
Андрей Туманов объяснил, что недостаточное количество удобрений в почве не приведет к улучшению экологии, а навредит почвенному слою.
В России, несмотря на избыток удобрений, недостаточно удобряют почву, из-за чего ее плодородие из года в год снижается, заявил главный редактор газеты «Ваши 6 соток», член общественного совета «Росреестра» РФ Андрей Туманов в пресс-центре НСН о
«По поводу недовнесения удобрений в России. Это где-то 50% от требуемого объема, Минсельхоз подтверждает эту цифру. Несведущие скажут: здорово, мы дрейфуем к экологически чистому земледелию. Но это неправильный подход. В данном случае сельхозпроизводство идет не за счет вложения в землю минеральных удобрений, а за счет ограбления почвенного слоя. Там, где идет промышленное сельхозпроизводства, земли, недополучающие необходимых минералов, деградируют. И это чаще всего не оттого, что не хватает денег или удобрений, а из-за того, что у нас пока не налажен должным образом контроль и мониторинг почв. За то, что ты понизил плодородие почв, тебе чаще всего ничего не будет. И зачем тогда покупать дорогие удобрения?», - рассказал он.
Потребность российского сельского хозяйства в минеральных удобрениях полностью обеспечивается внутренними производителями, заявил ранее российский государственный и хозяйственный деятель, ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в пресс-центре НСН.
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