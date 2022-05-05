Названы главные покупатели российских удобрений в условиях санкций

Главный редактор газеты «Ваши 6 соток», член общественного совета «Росреестра» РФ Андрей Туманов в пресс-центре НСН заявил, что сейчас мировые державы борются за право считаться главным сельхозпроизводителем.

«Идет борьба между державами за то, чтобы стать крупнейшими сельхозпроизводителями. Идет борьба – либо Китай, либо Америка, либо Индия станут самыми большими производителями и будут диктовать всему миру цены», - отметил он.

В свою очередь, российский государственный и хозяйственный деятель, ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев отметил, что диктовать цены всему миру не получится без удобрений из России.

«Тот, кто хочет произвести больше продукции, должен больше применить минеральных удобрений. На первом месте по закупке минеральных удобрений у России - Бразилия. Наши минеральные удобрения они любят, они дают хороший результат. США покупают более 3 миллионов тонн, далее Китай – более 3 миллионов тонн», - рассказал он.

