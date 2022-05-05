Россия планирует возродить производство конопли

Главный редактор газеты «Ваши 6 соток», член общественного совета «Росреестра» РФ Андрей Туманов в пресс-центре НСН заявил, что в России на данный момент возрождается производство конопли.

«Сейчас Россия пытается возродить такую культуру, как конопля, потому что конопля – это одна из самых выгодных культур, из нее получается прекрасное масло, из конопли получаются волокна, которые как лен можно использовать, из конопли получаются утеплительные материалы, лекарства. У нас работают селекционеры, которые выводят новые сорта, где содержание не очень хорошего вещества, которое присутствует в конопле, сведено к минимуму. Для наркоманов эта конопля не представляет никакого интереса, но прибыль от нее для производителей раза в три выше, чем от пшеницы», - рассказал Туманов.

Ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев заметил, что у России по производству конопли нет конкурентов – в стране для этого есть большие площади и подходящие климатические зоны.

«У нас не хватает только техники для ее возделывания, уборки и переработки, над чем сегодня идет работа Минпромторга. Сегодня площади возделывания конопли дошли до 11 тысяч гектаров», - добавил он

При этом выращивание конопли разрешено в России только юридическим лицам, имеющим соответствующую лицензию. Для промышленных целей разрешается выращивать только технические сорта конопли, отличающиеся крайне низким содержанием психоактивного вещества - каннабиноида.

