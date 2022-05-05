Не достанется никому? Специалисты отрасли рассказали о проблеме экспорта удобрений
Академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев отметил, что российские минеральные удобрения могут поставляться на внутренний рынок, но не все компании могут покупать больше удобрений, чем раньше.
Приостановка экспорта минеральных удобрений позволяет использовать их на внутреннем рынке, но отечественные компании столкнулись с нехваткой денежных ресурсов при закупке, заявил российский государственный и хозяйственный деятель, ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в пресс-центре НСН.
«Отрасль удобрений сталкивается с проблемой экспорта, приостановлен экспорт минеральных удобрений, чтобы, во-первых, насытить российский рынок, потому что так сложилось, что производители удобрений стараются продать их за пределы РФ, на мировые рынки, потому что там цены выше, они там больше зарабатывали. Они были счастливы, но у них была небольшая горечь – это продажа в России, потому что всегда сдерживаются цены, чтобы продукция российская была более конкурентоспособной. К сожалению, российские производители тоже не могут купить тот объем удобрений, который требуется – в пределах 12 миллионов тонн, потому что нет доступных финансовых ресурсов. На сегодняшний день не хватает денег, а также есть проблема нехватки машин для внесения минеральных удобрений», - объяснил эксперт.
С ним согласился главный редактор газеты «Ваши 6 соток», член общественного совета «Росреестра» РФ Андрей Туманов, который отметил, что производителей удобрений впервые так заинтересовал внутренний рынок.
«Лет пять-шесть назад я общался с руководством крупнейшего холдинга по производству удобрений, пытался что-то по поводу внутреннего рынка говорить, надо мной просто тихо посмеивались, говоря, что внутренний рынок их не интересует. Сейчас я посмотрел, как они себя ведут – внутренний рынок как-то начал их интересовать, происходит некая смена приоритетов. Я думаю, что удобрения на внутреннем рынке наконец окажутся дешевле», - отметил Туманов.
Потребность российского сельского хозяйства в минеральных удобрениях полностью обеспечивается внутренними производителями, заявил ранее российский государственный и хозяйственный деятель, ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в пресс-центре НСН.
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