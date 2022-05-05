«Зависимая Европа»: Нехватка удобрений скажется на урожайности в западных странах
Доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев отметил, что ситуация усложняется ростом цен на газ, который используется в производстве удобрений.
Ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в пресс-центре НСН заявил о зависимости Европы от российских удобрений.
«Европа зависима от российских минеральных удобрений. Большое количество минеральных удобрений закупается Европой. В этом году сложилась так ситуация, что газ сильно подорожал, а для производства азотных удобрений требуется большое количество газа. Многие заводы остановились, поэтому завоз уменьшится и это скажется на урожайности культур», - объяснил Чекмарев.
В свою очередь, главный редактор газеты «Ваши 6 соток», член общественного совета «Росреестра» РФ Андрей Туманов отметил, что и США заинтересованы во взаимодействии с Россией.
«Интеграция в каком-то виде останется. Я знаю людей, которые призывают закрыться на своем рынке, так не получится. Взаимодействие по удобрениям останется, будем продолжать работать. Иначе все просто остановится. Сейчас США по некоторым видам продукции наоборот увеличивают закупки, пока европейцы уходят с каких-то рынков», - добавил Туманов.
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