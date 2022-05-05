«На грани деградации»: К чему приведет нехватка органических удобрений в России
Член общественного совета «Росреестра» РФ Андрей Туманов отметил, что из-за нехватки органики страдает почва, Россия на данный момент не производит необходимых удобрений.
В России не производят органических удобрений, что приводит к деградации почвы, заявил главный редактор газеты «Ваши 6 соток», член общественного совета «Росреестра» РФ Андрей Туманов в пресс-центре НСН.
«С органическими удобрениями есть большая проблема. Упрощая скажу, что растения потребляют минеральные вещества. Минеральные вещества могут образоваться, когда что-то перегнивает, либо при внесении удобрений в почву. Почва – это тоже живой организм, почву нужно кормить, чтобы она не деградировала, чтобы она жила и процветала. Почва потребляет органику, а у нас, по официальной статистике, вносится не более 10%, раньше было еще хуже – около 6%. Это вообще ничто, почву мы недокармливаем, фактически она сейчас балансирует на грани деградации в большинстве сельскохозяйственных угодий. Органических удобрений у нас нет, их просто не производят», - рассказал Туманов.
Потребность российского сельского хозяйства в минеральных удобрениях полностью обеспечивается внутренними производителями, заявил ранее российский государственный и хозяйственный деятель, ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в пресс-центре НСН.
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