«Более 26 миллионов тонн»: Академик РАН оценил ситуацию с минеральными удобрениями в России
Эксперты отрасли рассказали, что потребность российского сельского хозяйства в минеральных удобрениях полностью обеспечивается внутренними производителями.
Потребность российского сельского хозяйства в минеральных удобрениях полностью обеспечивается внутренними производителями, заявил российский государственный и хозяйственный деятель, ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в пресс-центре НСН.
«Потребность та, которая есть у сельхозпроизводителей, в полной мере удовлетворяется, потому что есть удобрения. Удобрения есть все – и азотные, и фосфорные, и калийные. Мы в хорошем положении сегодня по минеральным удобрениям. Производится более 26 миллионов тонн в действующем веществе, РФ потребляет 4-5 миллионов тонн, хотя потребность российских производителей – 12 миллионов тонн. То есть, ситуация хорошая», - отметил эксперт.
В свою очередь, главный редактор газеты «Ваши 6 соток», член общественного совета «Росреестра» РФ Андрей Туманов в пресс-центре НСН заметил, что Россия является мировым лидером по производству минеральных удобрений.
«У нас очень большая база по добыче того, из чего делают удобрения. Удобрения не из воздуха все-таки делают, мы располагаем громаднейшими ресурсами, поэтому мы стали мировыми лидерами в производстве минеральных удобрений. По качеству большинство наших удобрений считаются самыми качественными», - добавил Туманов.
Ранее ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций. В числе ограничений - запрет на ввоз в Россию квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива и импорт древесины, цемента, морепродуктов, алкоголя, а также удобрений. При этом США добавили российские удобрения в список товаров первой необходимости, что сокращает риски для этой отрасли, исключая отечественную продукция из санкционных списков.
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