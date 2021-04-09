13.04.2021 состоится пресс-конференция посвящённая весеннему и летнему туристическим сезонам
13.04.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Туризм в постковидную эпоху. Подготовка к летнему сезону»
Ближе к середине апреля россияне уже начинают планировать свои путешествия на время предстоящего сезона отпусков – майские праздники, а затем и лето. И не смотря на широкое распространение в мире различных вакцин от коронавируса, многие страны до сих пор не сняли ограничения для туристов. А те немногие страны, которые ещё открыты для россиян, по мнению Роспотребнадзора, являются источниками завозимых в Россию новых мутировавших штаммов коронавируса. Законодатели также прямым текстом призывают россиян отдыхать внутри страны и турбизнесу приходится ориентироваться на внутренний туризм. Так, например, РЖД запускает новые круизные поезда-отели, а Ростуризм уже готовит новый круглогодичный туристический кешбэк для студентов.
- В каком состоянии сегодня пребывает российский турбизнес?
- Что происходит с ценами на внутренний туризм?
- Как российские регионы готовятся к приему туристов?
- Новый вид путешествий - железнодорожные круизы, насколько такой формат интересен широкой публике?
- Какие зарубежные курорты наиболее интересны россиянам?
- Какие цены на отдых ожидают туристов этим летом?
Участники пресс-конференции:
- Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев;
- Вице-президент РСТ, руководитель регионального совета РСТ Ольга Санаева;
- Генеральный директор национального туроператора «Алеан», руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму Илья Уманский;
- Заместитель генерального директора туроператора TEZ Tour, член правления РСТ Владимир Каганер.
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)