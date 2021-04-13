Союз туриндустрии: в России отдыхать недорого

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Исключение коснется двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов. По словам Голиковой, авиасообщение с этими странами будет возобновлено, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в них стабилизируется.

Гендиректор национального туроператора «Алеан», глава комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что цены на отдых в Россию отнюдь не заоблачны.

«Полноценно заменить Турцию в России ни одно направление не может, но тех, кто хотел отдохнуть в апреле-мае там, их может принять черноморское побережье Краснодарского края, Крыма. Отели в это время обычно не сильно загружены и все желающие смогут разместиться», - сказал он.

По его словам, отдых в России не дорог. Есть небольшой сегмент высокого гостиничного сервиса на уровне 4-5 звезды, которых и правда мало в стране и цены на которые достаточно высоки, но это обусловлено отсутствием конкуренции в этом сегменте. Сегмент же отдыха в отелях «три звезды» очень недорогой и найти дешевле заграницей практически невозможно.

Уманский рассказал, что по данным раннего бронирования в январе-марте 2021 в годовом выражении российские курорты подорожали не сильно. Так, в Сочи цены выросли на 6%, в Анапе – 6,8%, в Геленджике – на 6,4%, Крым подорожал на 7,3%.

«Это явно не те заоблачные цифры о том, на сколько подорожали российские курорты», - отметил он.

Вот уже несколько дней суточный прирост инфицированных в Турции превышает 50 тысяч человек. Несколько государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на минувшей неделе, что самое значительное количество завезенных в Россию мутировавших штаммов COVID-19 – британском и южноафриканском - приходится именно на Турцию, а привозят вирус в Россию из нее в основном туристы.

Как сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, на период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 532 тысяч россиян на 32 млрд рублей.

