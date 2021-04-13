Морезаменители и ж/д туры. Как еще можно отдохнуть в России?

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Исключение коснется двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов. По словам Голиковой, авиасообщение с этими странами будет возобновлено, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в них стабилизируется.

Вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель регионального совета РСТ Ольга Санаева рассказала о железнодорожных турах по России.

«Если говорить о морезаменителях, то число рек и озер на территории РФ уникально и инфраструктура вокруг ни х тоже подрастает. В центральной России и Подмосковье для отдыха все есть и оно востребовано. Но речные круизы пока еще незаполнены и я надеюсь, что российские туристы в этом сезоне к ним повернется», - сказала она.

По словам Санаевой, в России появились и железнодорожные туры. Они существуют в двух видах – с использованием регулярных железнодорожных рейсов, когда поезд одновременно и средство размещения. Она рассказала о туре «Нижний Новгород-Казань» на три дня и две ночи, когда люди выходят гулять по городам на пути следования, а все вещи остаются в поезде. Для этого используются вагоны класса «люкс», фактически это гостиничный номер на колесах. Реже используют купейные вагоны с душами.

«Опыт показал, что у таких туров очень высокая востребованность и выкупаются они быстро», - отметила она.

Вот уже несколько дней суточный прирост инфицированных в Турции превышает 50 тысяч человек. Несколько государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на минувшей неделе, что самое значительное количество завезенных в Россию мутировавших штаммов COVID-19 – британском и южноафриканском - приходится именно на Турцию, а привозят вирус в Россию из нее в основном туристы.

Как сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, на период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 532 тысяч россиян на 32 млрд рублей.

