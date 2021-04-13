Налетай, подешевело! Союз туриндустрии России рассказал о падении цен на речные круизы

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Исключение коснется двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов. По словам Голиковой, авиасообщение с этими странами будет возобновлено, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в них стабилизируется.

Гендиректор национального туроператора «Алеан», глава комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский рассказал в ходе пресс-конференции НСН, куда россияне стали ездить по России при закрытых границах.

«Факт закрытых границ породил у наших туристов тренд на исследование России и посещение нетрадиционных направлений для отдыха. Наш топ наиболее растущих туристских направлений – Мурманская область, Калининградская область, Башкирия, Дагестан и Северная Осетия», - рассказал Уманский.

По его словам, сейчас рост по этим направлениям максимален, хотя ранее они не были популярны.

Он также добавил, что в России есть места, где вся инфраструктура и ценообразование выстраивались под иностранных туристов, а теперь, когда их нет, вся эта инфраструктура осталась, а цены упали до уровня платежеспособности российского потребителя.

«Это Мурманская область, Калининградская область, отчасти Москва и Санкт-Петербург и круизы по рекам России. Круизы по рекам России в значительной части заполнялись иностранцами и иногда были недоступны для россиян. Сейчас все эти направления перестроились под российского туриста и скорректировали цены. Так что пока иностранцев нет, есть повод открыть для себя эти направления», - отметил гендиректор «Алеана».

Вот уже несколько дней суточный прирост инфицированных в Турции превышает 50 тысяч человек. Несколько государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на минувшей неделе, что самое значительное количество завезенных в Россию мутировавших штаммов COVID-19 – британском и южноафриканском - приходится именно на Турцию, а привозят вирус в Россию из нее в основном туристы.

Как сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, на период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 532 тысяч россиян на 32 млрд рублей.

