Российский союз туриндустрии: деньги за туры в Турцию полностью не вернут

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Исключение коснется двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов. По словам Голиковой, авиасообщение с этими странами будет возобновлено, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в них стабилизируется.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что вернуть деньги за купленные туры в Танзанию и Турцию не получится.

«По закону о туристской деятельности в РФ полную стоимость тура вернуть нельзя. Деньги можно получить за вычетом тех расходов туроператора, которые он уже понес на организацию тура. Поэтому лучше перенести тур на другое время или заменить направление поездки», - пояснил эксперт.

Вот уже несколько дней суточный прирост инфицированных в Турции превышает 50 тысяч человек. Несколько государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на минувшей неделе, что самое значительное количество завезенных в Россию мутировавших штаммов COVID-19 – британском и южноафриканском - приходится именно на Турцию, а привозят вирус в Россию из нее в основном туристы.

Как сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, на период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 532 тысяч россиян на 32 млрд рублей.

