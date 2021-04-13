В РСТ посоветовали туристам заменить Турцию на Россию
Подготовленная для иностранцев туристическая инфраструктура крупных российских городов сейчас свободна, отметил Андрей Игнатьев.
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев рекомендует туристам, которые не смогут до начала лета поехать в Турцию и Танзанию, переориентироваться на отдых в России. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в НСН.
«Что касается тех туристов, которые ещё не успели уехать в Турцию, Танзанию, то им бы я посоветовал перенести тур или заменить направление. Это будет максимально разумное решение. Мы опробовали такой вариант в прошлом году, когда туроператоры стали возвращать неиспользованные поездки в виде замены дат. Большая часть туристов, которая таким образом поступила, смогла использовать свои поездки», - заявил президент РСТ
По его словам, лучший вариант для них – это крупные российские города, музеи, культурно-познавательный туризм.
«Сейчас в России практически нет иностранных туристов, въездной поток отсутствует, и загрузка отелей в крупных городах, которые всегда занимали иностранные туристы. Так что у тех 500 тысяч человек, которые до 1 июня не смогут уехать в Турцию, лучший вариант - использовать инфраструктуру крупных российских городов, подготовленную для иностранцев», - добавил Игнатьев.
Как сообщалось, Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца: с 15 апреля по 1 июня. Это связано с ситуацией с коронавирусом в этих странах.
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