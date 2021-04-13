В РСТ посоветовали туристам заменить Турцию на Россию

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев рекомендует туристам, которые не смогут до начала лета поехать в Турцию и Танзанию, переориентироваться на отдых в России. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в НСН.

«Что касается тех туристов, которые ещё не успели уехать в Турцию, Танзанию, то им бы я посоветовал перенести тур или заменить направление. Это будет максимально разумное решение. Мы опробовали такой вариант в прошлом году, когда туроператоры стали возвращать неиспользованные поездки в виде замены дат. Большая часть туристов, которая таким образом поступила, смогла использовать свои поездки», - заявил президент РСТ

По его словам, лучший вариант для них – это крупные российские города, музеи, культурно-познавательный туризм.

«Сейчас в России практически нет иностранных туристов, въездной поток отсутствует, и загрузка отелей в крупных городах, которые всегда занимали иностранные туристы. Так что у тех 500 тысяч человек, которые до 1 июня не смогут уехать в Турцию, лучший вариант - использовать инфраструктуру крупных российских городов, подготовленную для иностранцев», - добавил Игнатьев.

Как сообщалось, Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца: с 15 апреля по 1 июня. Это связано с ситуацией с коронавирусом в этих странах.

