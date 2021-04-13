Туроператор рассказал, какие страны заменят россиянам Турцию

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Исключение коснется двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов. По словам Голиковой, авиасообщение с этими странами будет возобновлено, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в них стабилизируется.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на пресс-конференции НСН рассказал, что власти РФ могут в компенсационном режиме открыть выезд в другие европейские страны.

«В данной ситуации, когда многие люди не смогли организовать отдых за рубежом в связи с эпидемиологической обстановкой в Танзании и Турции, мы обратимся с просьбой к властям открыть какие-то другие направления массового выезда для российских граждан. Эти две страны были единственными, куда массово выезжали россияне на отдых и эти страны принимали чартерные программы. Теперь же у нас не осталось стран, куда организуются чартерные полеты для россиян. Эти две страны могли бы заменить Кипр, Греция, было бы хорошо открыть египетское направление, Тунис», - рассказал Игнатьев.

Заместитель генерального директора туроператора TEZ Tour, член правления Российского союза туриндустрии Владимир Каганер также рассказал на пресс-конференции НСН, много ли туристов желает вернуться из Турции досрочно.

«Это не эвакуация, все туристы, которые уже находятся в Турции, отдыхают свой срок до конца и возвращается запланированными рейсами. Если кто захочет прервать свой отпуск, мы готовы рассмотреть такой вариант и организовать их возвращение на рейсах, где будут свободные места. Но пока мы такого ажиотажного желания вернуться не ощущаем», - рассказал он.

По словам Каганера, на майские праздники заявки туристов могут перенести на еще открытые направления выездного туризма - Греция, Кипр, ОАЭ, Мальдивы.

Вот уже несколько дней суточный прирост инфицированных в Турции превышает 50 тысяч человек. Несколько государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на минувшей неделе, что самое значительное количество завезенных в Россию мутировавших штаммов COVID-19 – британском и южноафриканском - приходится именно на Турцию, а привозят вирус в Россию из нее в основном туристы.

Как сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, на период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 532 тысяч россиян на 32 млрд рублей.

