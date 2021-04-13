Союз туриндустрии: в Турции находится 30 тыс россиян

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Исключение коснется двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов. По словам Голиковой, авиасообщение с этими странами будет возобновлено, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в них стабилизируется.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в ходе пресс-конференции НСН дал советы туристам, оказавшимся в Турции.

«По нашим оценкам, в Турции сейчас находится порядка 30 тысяч человек. Тем, кто приехал в Турцию через туроператоров, им необходимо связаться со своими агентами и туроператорами. Тем, кто приехал в Турцию самостоятельно, стоит связаться с авиакомпанией, у которой они покупали билеты», - сказал он.

Глава Союза туриндустрии также посоветовал тем, кто уже купил билеты, но еще не выехал, рассмотреть возможность переноса тура или заменить направление.

Игнатьев выразил уверенность, что все госорганы, компании и союз туриндустрии окажут максимальное содействие туристам.

Вот уже несколько дней суточный прирост инфицированных в Турции превышает 50 тысяч человек. Несколько государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на минувшей неделе, что самое значительное количество завезенных в Россию мутировавших штаммов COVID-19 – британском и южноафриканском - приходится именно на Турцию, а привозят вирус в Россию из нее в основном туристы.

Как сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, на период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 532 тысяч россиян на 32 млрд рублей.

