Туроператоры призвали открыть чартеры в Грецию и Египет
В таком случае цены значительно снизились бы, а Египет и вовсе стал бы альтернативой внезапно закрытой Турции, считает эксперт.
Российские туроператоры ждут от властей решения по «открытию Египта», а также по чартерам в Грецию и Кипр.
«Безусловно, нам большое подспорье оказало бы решение Росавиации, правительства по открытию чартеров по озвученным направлениям – и по Кипру, и по Греции», - заявил во вторник на пресс-конференции в НСН заместитель генерального директора туроператора TEZ Tour, член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Владимир Каганер.
По его словам, в этом случае цены на отдых по указанным направлениям будут для российских туристов «гораздо ниже, нежели сейчас».
«Поэтому мы с нетерпением ожидаем таких решений властей. Большим бы подспорьем было бы открытие Египта, которое мы ожидаем уже в течение пяти лет, и все возможные комиссии уже признали безопасность аэропортов. Надеемся, что в ближайшее время это произойдет, и будет открыто серьезное направление, альтернативное Турции», - подчеркнул член правления РСТ.
Как сообщалось, Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца: с 15 апреля по 1 июня. Это связано с ситуацией с коронавирусом в этих странах.
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