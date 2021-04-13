Туроператоры призвали открыть чартеры в Грецию и Египет

Российские туроператоры ждут от властей решения по «открытию Египта», а также по чартерам в Грецию и Кипр.

«Безусловно, нам большое подспорье оказало бы решение Росавиации, правительства по открытию чартеров по озвученным направлениям – и по Кипру, и по Греции», - заявил во вторник на пресс-конференции в НСН заместитель генерального директора туроператора TEZ Tour, член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Владимир Каганер.

По его словам, в этом случае цены на отдых по указанным направлениям будут для российских туристов «гораздо ниже, нежели сейчас».

«Поэтому мы с нетерпением ожидаем таких решений властей. Большим бы подспорьем было бы открытие Египта, которое мы ожидаем уже в течение пяти лет, и все возможные комиссии уже признали безопасность аэропортов. Надеемся, что в ближайшее время это произойдет, и будет открыто серьезное направление, альтернативное Турции», - подчеркнул член правления РСТ.

Как сообщалось, Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца: с 15 апреля по 1 июня. Это связано с ситуацией с коронавирусом в этих странах.

